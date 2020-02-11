Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor.

14 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk."

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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