Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca: 'Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor.
14 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk."
Son Dakika Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın kendisini yakmasına "Siyasi manevra" diyen AK Partili isme zehir zemberek sözler: Ahlaksızlık yapma Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği binaların yıkımına başlandı