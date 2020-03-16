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Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var
34 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pozitif çıkan yeni (koronavirüs) vakalarımız var. Henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Yeni vakaları bu akşam açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
Koca, şu ana kadar can kaybının söz konusu olmadığını açıkladı. Koca, sözlerine "Bu olmayacağı anlamına gelmez, bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımız var" şeklinde devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:19
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