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Sağlık Bakanı Koca: "Pozitif çıkan yeni vakalarımız oldu, bu akşam rakamı açıklamış olacağım. Can...
31 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Pozitif çıkan yeni vakalarımız oldu, bu akşam rakamı açıklamış olacağım. Can kaybı yok ama solunum sıkıntısı olan hastalarımız var."
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:22 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Pozitif çıkan yeni vakalarımız oldu, bu akşam rakamı açıklamış olacağım. Can kaybı yok ama solunum sıkıntısı olan hastalarımız var." - ANKARA
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