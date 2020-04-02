Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:58 Kaynak: AA
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