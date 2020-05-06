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Sağlık Bakanı Koca: "(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç."
Sağlık Bakanı Koca: "(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç."
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:16 Kaynak: AA
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