Sağlık Bakanı Koca: "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına...
Sağlık Bakanı Koca: "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.
Sağlık Bakanı Koca: "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir."
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:33 Kaynak: AA
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