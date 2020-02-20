Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı

Rize'de koronavirüse yakalandığı iddia edilen ve devlet hastanesinde gözlem altında tutulan kişinin mevsimsel grip olduğu açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastanın koronavirüse yakalanmadığının tespit edildiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.