Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı

8 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastanın koronavirüse yakalanmadığının tespit edildiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi

Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı, System.String[]

Rize'de koronavirüse yakalandığı iddia edilen ve devlet hastanesinde gözlem altında tutulan kişinin mevsimsel grip olduğu açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastanın koronavirüse yakalanmadığının tespit edildiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:36 
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