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Sağlık Bakanı Koca: "Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti"

04.11.2021 08:22
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Sağlık Bakanı Koca: Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti

Sosyal paylaşım sitesi, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti' - Son Dakika


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