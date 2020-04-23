Sağlık Bakanı Koca, Rus Mevkidaşlarıyla Görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, İngiliz bakanla telefonda, Rus bakanla ise videokonferans ile görüştü. İngiliz Sağlık Bakanı Hancock, bu zor süreçte İngiltere'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine teşekkürlerini ileterek, "İngiltere'ye çok önemli bir yardımda bulundunuz. Türkiye, bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu" dedi. Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti. Rus Sağlık Bakanı Murashko da Türkiye'den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.

TEDAVİ SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ Bakan Koca ise tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Hastalık belirtisi gösteren herkesi vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Öte yandan Türkiye, bugüne kadar Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus dahil toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ANKARA, (DHA) -