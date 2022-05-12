Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması

12.05.2022 23:14
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaşmasıyla ilgili, "Sağlıkta şiddet suçu işleyenler, duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaşmasıyla ilgili, "Sağlıkta şiddet suçu işleyenler, duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre, 'düzgün' görünüm iyi hal indirimi sayılmayacak. Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak." değerlendirmesini yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesinin Mecliste kabul edilmesi dolayısıyla milletvekillerine teşekkür ederek yasanın hayırlı olmasını diledi.

"Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak." ifadesini kullanan Bakan Koca şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Mecliste kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart'taki iradeleriyle başlayan, sağlık çalışanlarını şiddetten, malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Mecliste tecelli eden milli iradede karşılığını bulmuştur."

Devam eden malpraktis davaları

Koca, devam eden malpraktis davalarının, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacağını ve bu davalarda da sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstleneceğini bildirdi.

Bakan Koca şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlıkta şiddet suçu işleyenler duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre, 'düzgün' görünüm iyi hal indirimi sayılmayacak. Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak. Yeni düzenlemeye göre tutuklu yargılanacaklar. Malpraktis davalarına karşı getirilen çözümle sağlık çalışanı, mesleki bilgi ve becerisini, hastasının onayını alarak fakat kendinden daha emin bir şekilde onun hizmetine sunacak. Sonuç, hem hastanın hem hekimin lehine."

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Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Fahrettin Koca, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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