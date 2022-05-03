Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

03.05.2022 06:31
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğini belirtti.

Koca, "Hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Ramazan Bayramı, Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika


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