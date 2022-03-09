Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanlarının özlük hakları) Çalışmalarda son noktaya gelindi" - Son Dakika
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanlarının özlük hakları) Çalışmalarda son noktaya gelindi"

09.03.2022 12:27
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanlarının özlük hakları) Çalışmalarda son noktaya gelindi"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmalarda son noktaya gelindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmalarda son noktaya gelindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir" dedi.

Bakan Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız ve Maliye Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nın nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk-İHA)

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Fahrettin Koca, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: '(Sağlık çalışanlarının özlük hakları) Çalışmalarda son noktaya gelindi' - Son Dakika


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