Hastanelerdeki Kapı Güvenlik Sistemleri, ülke geneline yayılacak - Son Dakika
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Hastanelerdeki Kapı Güvenlik Sistemleri, ülke geneline yayılacak

14.07.2022 17:48
Hastanelerdeki Kapı Güvenlik Sistemleri, ülke geneline yayılacak

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi.

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanelerdeki Kapı Güvenlik Sistemleri, ülke geneline yayılacak - Son Dakika

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