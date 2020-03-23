Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var."(İHA)

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var."

(İHA)

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:00 Kaynak: İHA

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