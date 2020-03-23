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Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var."(İHA)
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
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