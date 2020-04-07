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Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık sorunu olan herhangi bir Bilim Kurulu üyemiz yok. Testi pozitif çıkan...
34 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık sorunu olan herhangi bir Bilim Kurulu üyemiz yok. Testi pozitif çıkan üyemizin de sağlık sorunu olmadığını söyleyebilirim"
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık sorunu olan herhangi bir Bilim Kurulu üyemiz yok. Testi pozitif çıkan üyemizin de sağlık sorunu olmadığını söyleyebilirim"
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:20 Kaynak: AA
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