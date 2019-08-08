Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı.
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:19 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık turizmini Türkiye
'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak."
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