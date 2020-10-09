Sağlık Bakanı Koca: "Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü...
09.10.2020 18:41
Sağlık Bakanı Koca: "Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır"
Sağlık Bakanı Koca: "Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır"
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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