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Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

14.06.2021 00:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Haziran'ın koronavirüs tablosundaki vaka ve vefat sayılarını paylaşarak salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti. Türkiye'de önceki gün vefat sayıları 53, vaka sayıları ise 5 bin 12 olmuştu.

Türkiye'de koronavirüs hasta sayıları, uzun sürenin ardından 5 bin seviyelerine indi. 13 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 454'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 53 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise 4 bin 194 oldu. Salgınla ilgili olumlu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının seyriyle ilgili umutlandıran açıklamalar yaptı.

"SALGIN İYİCE GERİLEDİ"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 Haziran koronavirüs tablosunu değerlendirdi. Bakan Koca paylaşımında, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞILAMA YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 50 bin 99 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 39,07 oldu. 19 milyon 430 bin 500 kişiye ilk doz, 13 milyon 619 bin 599 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın
Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın - Son Dakika


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