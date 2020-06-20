Sağlık Bakanı Koca: "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak...
Sağlık Bakanı Koca: "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.
Sağlık Bakanı Koca: "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir."
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 05:59 Kaynak: AA
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