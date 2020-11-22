Sağlık Bakanı Koca: "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız"
22.11.2020 21:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gündeki yeni hasta sayısının 6 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gündeki yeni hasta sayısının 6 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."
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