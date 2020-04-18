Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu
6 saat önce
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:34 Kaynak: AA
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