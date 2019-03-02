Sağlık Bakanı Koca: "Sandığa Gitmemezlik Yapmayalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." dedi.



Bakan Koca, Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışında, bugün ekonomisi, sanayisiyle Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Tekirdağ'da bir araya geldiklerini anlattı.



Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını, bu seçimin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Koca, "Bu seçimin Cumhur İttifakıyla birlik ve beraberlik içinde, bu coğrafyadan ümidi olanlar için de güçlü, lider ülke olmayı perçinleyecek seçim olduğunu unutmayalım. Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım. Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle "Bugün git, yarın gel" döneminin sona erdiğini, icraat ve hızlı kararların verildiği sonuç odaklı bir sisteme geçildiğini dile getiren Koca, Tekirdağ'a sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını, yapımı devam eden şehir hastanesinin kentin sağlık turizmini canlandıracağını aktardı.



Şehir hastanelerini çok önemsediklerini ifade eden Bakan Koca, "Biz sağlıkta 82 milyon vatandaşımıza, adil, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedefledik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri bölgenin sağlık üstleri olacak. Üniversite ile işbirliği içerisinde sadece hizmette değil, eğitim ve araştırmada da söz sahibi olacak şehir hastaneleri yapıyoruz." dedi.



Bakan Koca, Tekirdağ'daki şehir hastanesinin gelecek yıl haziran ayında hizmete geçirilmesinin planlandığını ifade ederek, proje üzerinde yaptıkları revizyonla hastanedeki yoğun bakım ve toplam yatak kapasitesinin yükseltildiğini sözlerine ekledi.



Yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemeler yapıp yetkililerden brifing alan Koca, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak

İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün Cezası Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok