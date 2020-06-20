Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor;... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor;...
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir.
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir."
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21.06.2020 01:03:59. #1.13#
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