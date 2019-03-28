Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) İletişim ve Tercümanlık Bürolarını Oluşturmaya Başladık.

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) İletişim ve Tercümanlık Bürolarını Oluşturmaya Başladık.

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) İletişim ve tercümanlık bürolarını oluşturmaya başladık.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) İletişim ve tercümanlık bürolarını oluşturmaya başladık. Özellikle sağlık turizminde yabancı hastaya daha farklı daha nitelikli daha hizmet edebilir tarzda bir hizmet şeklini geliştiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:29 Kaynak: AA

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