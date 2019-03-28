Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) İletişim ve Tercümanlık Bürolarını Oluşturmaya Başladık.
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) İletişim ve tercümanlık bürolarını oluşturmaya başladık.
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri
) İletişim ve tercümanlık bürolarını oluşturmaya başladık. Özellikle sağlık turizminde yabancı hastaya daha farklı daha nitelikli daha hizmet edebilir tarzda bir hizmet şeklini geliştiriyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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