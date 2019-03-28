Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) Türkiye'yi Sağlık Üssü Yapmak İstiyoruz"

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) Türkiye'yi Sağlık Üssü Yapmak İstiyoruz"

14 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:13 Kaynak: AA

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