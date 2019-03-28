Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) Yeni Dönemde Birden Fazla Üniversiteyle İş Birliği ve...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir.
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri
) Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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