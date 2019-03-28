Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerinde Gerektiğinde Özel Sektörden de Hekimin Sözleşme Yaparak...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerinde gerektiğinde özel sektörden de hekimin sözleşme yaparak çalışabilirliği, mevzuat boyutuyla sağlandı.
Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerinde gerektiğinde özel sektörden de hekimin sözleşme yaparak çalışabilirliği, mevzuat boyutuyla sağlandı."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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