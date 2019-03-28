Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerinde Gerektiğinde Yurt Dışından Hekimin de Gelebilir Olduğu...

Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerinde gerektiğinde yurt dışından hekimin de gelebilir olduğu bir yapı oluşturuyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerinde gerektiğinde yurt dışından hekimin de gelebilir olduğu bir yapı oluşturuyoruz."

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