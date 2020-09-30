Sağlık Bakanı Koca, seyircili maçlara yeşil ışık yaktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyircisiz oynanan Süper Lig ve alt lig maçlarına seyirci alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salgının seyrine göre hareket edeceklerini vurgulayan Koca, "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.