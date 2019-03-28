Sağlık Bakanı Koca: "(Seyyar Sandık Uygulaması) Hastanelerden Yaklaşık 12 Bin Seçmen Sandıklara...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5)
Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA
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