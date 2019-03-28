Sağlık Bakanı Koca: "(Seyyar Sandık Uygulaması) Ocak Ayında Bir Genelgemiz Oldu, Yatağa Bağımlı...

Sağlık Bakanı Koca: "(Seyyar sandık uygulaması) Ocak ayında bir genelgemiz oldu, yatağa bağımlı olan hastalarla ilgili e-reçete uygulaması yani aile hekimliği üzerinden yapılan bir uygulama. Bu süreçte e-reçete üzerinden verdiğimiz rapor sayısı 50 bin.

Sağlık Bakanı Koca: "(Seyyar sandık uygulaması) Ocak ayında bir genelgemiz oldu, yatağa bağımlı olan hastalarla ilgili e-reçete uygulaması yani aile hekimliği üzerinden yapılan bir uygulama. Bu süreçte e-reçete üzerinden verdiğimiz rapor sayısı 50 bin."

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