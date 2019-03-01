Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Sigara ile Mücadelemize Kararlılıkla Devam Ediyoruz"

Sağlık Bakanı Koca: "Sigara ile Mücadelemize Kararlılıkla Devam Ediyoruz"

5 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Bakan Koca, sigara paketlerindeki yeni dönem ve İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:57 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü) Maalesef Yaşanan Olay...

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