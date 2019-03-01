Sağlık Bakanı Koca: "Sigara ile Mücadelemize Kararlılıkla Devam Ediyoruz"
5 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Bakan Koca, sigara paketlerindeki yeni dönem ve İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:57 Kaynak: AA
Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü) Maalesef Yaşanan Olay...
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