Sağlık Bakanı Koca: "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz.
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:54 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor."
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