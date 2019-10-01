Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz.
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Sağlık Bakanı Koca: "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz.

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor."

fahrettin koca, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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