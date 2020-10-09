Sağlık Bakanı Koca: "Sıkı denetim ve hızlı müdahalelerimizle salgının hızını kestik" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Sıkı denetim ve hızlı müdahalelerimizle salgının hızını kestik"

09.10.2020 12:21
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik." dedi.

Koca, Adana Valiliğini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, kentteki programlarında Kovid-19 salgınının bölgedeki seyrini, sağlık altyapısını, yatırımları ve ihtiyaçları değerlendireceklerini söyledi.

Adana'nın, Türkiye'nin en kalabalık 6 ilinden biri olduğunu belirten Koca, "Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara Şehir Hastanemizin sağladığı kapasitenin ve esnek yapılanmanın ne kadar fayda sağladığını gözlemledik. Adana bu açıdan tüm ülkemize örnek bir il oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına değinen Koca, şöyle devam etti:

"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında, geçtiğimiz ay tekrar bir şiddetlenme yaşadık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti ancak biliyorsunuz bu artış, ülkenin her yanında eşit oranda olmadı. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz yükselişler gördük, bu bölgelere acil müdahalelerimiz oldu. Bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde sıkıntı yaşamadık."

Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarının ve sağlık kuruluşlarımızdaki yükün giderek azaldığını hepimiz görüyoruz ancak bu iyi gidiş, bizi asla ve asla rehavete sürüklememeli." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kurallara riayet etmesinin önemini vurgulayan Koca, "Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada bize güç katacak olan, vatandaşlarımızın dikkati ve kurallara riayeti olacaktır." dedi.

"Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz"

Çeşitli bölgelerdeki hastanelerde geçen haftalarda yoğunluk yaşandığını anlatan Koca, Orta ve Doğu Anadolu illerinin yanı sıra diğer büyükşehirlerdeki hastanelerde yoğunluk görüldüğünü söyledi.

Koca, Adana'nın, birçok kentin geçiş güzergahında olması nedeniyle önemli insan hareketliliğinin merkezinde yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Adana, eylül ayında salgındaki pikini yaşadı. Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayılarını kontrol altına almaya başladık. Son iki haftada vaka sayımız üçte bir oranına indi, yani başka bir deyişle Adana'da vakamız eylül başından itibaren en yüksek olan seviyesinden yaklaşık yüzde 66 azalma gösterdi. Adana'da, Kovid polikliniği başvuruları da bu dönemde azaldı. Son dönemde bu azalış yüzde 60 oranında oldu. Yani Adana'da Kovid polikliniğine müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar inmiş oldu. İlimizdeki yatak doluluk oranımız yüzde 59, yoğun bakım yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 30. Bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün. Buradan Adanalı hemşehrilerimizi bir konuda uyarmak istiyorum. İstatistiklerimize göre büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. 60 yaş üstünün hasta oranı, bu yaş grubunun nüfusa oranından yüzde 50 fazla. Bu yaş grubunun hastalığı daha ağır geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Adana'da büyüklerimizi daha iyi korumak noktasında bir gayret içinde olmamız gerekiyor."

"Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri"

Salgınla mücadelede temaslı kişilerin tecrit edilmesinin önemine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Adana'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugünlerde bunun etkisini de görüyoruz. Adana'da şu an 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşmakta. Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7,5 iken, Adana'da 6,5 saate kadar inmiş oldu. Bu, Türkiye ortalamasının da altında."

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye il değerlendirme toplantıları yapacaklarını bildiren Koca, bu kentlerdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla inceleyeceklerini sözlerine ekledi.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Sıkı denetim ve hızlı müdahalelerimizle salgının hızını kestik' - Son Dakika

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