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Sağlık Bakanı Koca: "Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: " Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." - ANKARA
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