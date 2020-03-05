Sağlık Bakanı Koca: "Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." - ANKARA

fahrettin koca, Singapur, Londra, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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