Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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