Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.
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