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İngiliz gazetesinden dikkat çeken analiz: Esed, 8 yıllık savaşta bir ilki yaşadı

"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın