Sağlık Bakanı Koca: SMA Bilim Kurulu gen tedavisinin etkinliğine dair bir kanıt bulamadı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA hastalığında kullanılan gen tedavisini yakından takip ettiklerini ve tedavinin bilimsel olarak somut etkisinin görülmesi halinde, uygun hastalarda devreye alınacağını" belirtti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca, SMA hastalığı tedavisinde kullanılan Nusirersen tedavisinin uygulandığı merkezlerin sayısının da artırılacağını kaydetti.

KOca, SMA hastası çocukların durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulu'nun önemli bir toplantı yaptığını duyururken, "Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır" dedi.

Koca, toplantı sonucunda alınan kararları da Twitter hesabından açıkladı ve "SMA Bilim Kurulu'nun gen tedavisi konusundaki son gelişmeleri incelediğini ve 25 Kasım 2020'de yapılan çalıştaydan sonra, bu tedavinin etkinliğine ve güvenilirliğine yönelik ek bir kanıt bulunamadığını" vurguladı.

Koca, "Etkinlik ve güvenilirlik açısından henüz yeterli kanıt bulunmayan gen tedavisi uygulanması için Türkiye'de kampanyalar düzenlenmesinin de uygun bulunmadığını" aktardı.

Sağlık Bakanı, "SMA hastalığının tespiti için hem evlilik öncesi hem de yenidoğanlarda tarama kitlerinin geliştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını ve en kısa sürede pilot uygulamalara başlanacağını" kaydetti.