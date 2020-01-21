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Sağlık Bakanı Koca: "(Somali'deki bombalı saldırı) 17 hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirmiş...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı,...
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye'ye döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etimesgut Askeri Havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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