Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Somali'deki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi,... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi,...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " Somali'deki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor."

fahrettin koca, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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