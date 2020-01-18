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Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı"
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı"
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