Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı"

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı"

fahrettin koca, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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