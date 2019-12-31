Sağlık Bakanı Koca, Somalili Amina Osman Kheyre'nin cenazesine katıldı - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Somalili Amina Osman Kheyre'nin cenazesine katıldı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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