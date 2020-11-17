Sağlık Bakanı Koca: Somut tedbirler alınması tavsiye edildi - Son Dakika
BBC

Sağlık Bakanı Koca: Somut tedbirler alınması tavsiye edildi

17.11.2020 06:42
Sağlık Bakanı Koca: Somut tedbirler alınması tavsiye edildi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi akşam saatlerinde sona eren Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaparak "Alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi akşam saatlerinde sona eren Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaparak "Alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Koronavirüs salgınının küresel ölçekte yayılmaya devam ettiğini ve ölümlerin arttığını belirten Koca, "Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı. Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Koca, Türkiye'de de vaka sayılarının yeniden artış eğilime geçtiğini belirtti:

"Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulu'nda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

"Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

Türkiye'de mart ayında başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları, 16 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması, bazı işyerlerinin geçici süreyle kapatılması gibi uygulamalar mayıs ayı sonundan itibaren dereceli olarak kaldırılmıştı.

Son bahar aylarında vaka sayılarındaki artış sonucu, İngiltere dahil bazı ülkeler, Türkiye'den gelenlere karantina uygulanması kararı almıştı.

Bir süredir yeni kısıtlamaların getirilmesi gündemde ancak hükümet, yeni tedbirlerle ilgili bir karar olmadığını söylüyordu.

Son birkaç gündür 3 binin üzerinde hasta bildirilen ülkede, pazartesi günü koronavirüs sebebiyle 94 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede bugüne kadar 417 bin 594 Covid-19 hastası ve 11 bin 601 can kaybı bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca: Somut tedbirler alınması tavsiye edildi

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: Somut tedbirler alınması tavsiye edildi - Son Dakika

BBC

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