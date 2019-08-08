Sağlık Bakanı Koca: "Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir...

Sağlık Bakanı Koca: "Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadı.

Sağlık Bakanı Koca: "Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadı."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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