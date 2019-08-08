Sağlık Bakanı Koca: "Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir...
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Sağlık Bakanı Koca: "Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadı.
Sağlık Bakanı Koca: "Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadı." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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