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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor."
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:12 Kaynak: AA
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