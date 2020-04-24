Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:12 Kaynak: AA

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