Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 746'a yükseldi. Bugün toplam 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 173 bin 36 oldu. Bugünkü 2 bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 146 bin 839'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 280, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 631" olduğunu ifade etti.

(İHA)