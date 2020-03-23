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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı.
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı.
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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