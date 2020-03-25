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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı.
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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