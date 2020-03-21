Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var."

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