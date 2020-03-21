Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:02 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı