Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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