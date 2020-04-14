Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam...
25 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 403 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 403 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tanısı konuldu, 842 kişi iyileşti.
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14.04.2020 21:11:57. #1.13#
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