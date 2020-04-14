Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 403 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tanısı konuldu, 842 kişi iyileşti.